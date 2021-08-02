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Arnavutköy'de otomobile çarpan beton mikserinin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Arnavutköy'de otomobile çarpan beton mikserinin sürücüsü yaralandı

02.08.2021 14:16
Arnavutköy'de otomobile çarpan beton mikserinin sürücüsü yaralandı, System.String[]

Arnavutköy'de, arıza nedeniyle yolda duran otomobile çarpan beton mikserinin sürücüsü yaralandı.

Arnavutköy'de, arıza nedeniyle yolda duran otomobile çarpan beton mikserinin sürücüsü yaralandı.

Eski Edirne Asfaltı Edirne istikametinde seyir halinde olan Hakan K. idaresindeki 34 DZV 366 plakalı içi dolu beton mikseri, sürücü Nuri U'nun arıza nedeniyle yolda durdurduğu 34 RH 1953 plakalı otomobile çarptı.

Otomobil sürücüsünün araçta olmadığı sırada meydana gelen kazada, çarpmanın etkisiyle yola devrilen mikserin sürücüsü yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan sürücü Hakan K., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Otomobil olay yerinden çekiciyle alınırken beton mikserini kaldırmak için vinç getirildi.

Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Arnavutköy'de otomobile çarpan beton mikserinin sürücüsü yaralandı
Arnavutköy'de otomobile çarpan beton mikserinin sürücüsü yaralandı

Beton Mikseri, Otomobil, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arnavutköy'de otomobile çarpan beton mikserinin sürücüsü yaralandı - Son Dakika


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