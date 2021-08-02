Arnavutköy'de otomobile çarpan beton mikserinin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Otomobil olay yerinden çekiciyle alınırken beton mikserini kaldırmak için vinç getirildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan sürücü Hakan K., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Otomobil sürücüsünün araçta olmadığı sırada meydana gelen kazada, çarpmanın etkisiyle yola devrilen mikserin sürücüsü yaralandı.

Eski Edirne Asfaltı Edirne istikametinde seyir halinde olan Hakan K. idaresindeki 34 DZV 366 plakalı içi dolu beton mikseri, sürücü Nuri U'nun arıza nedeniyle yolda durdurduğu 34 RH 1953 plakalı otomobile çarptı.

MTV'de ikinci taksit ödemesi için son gün bugün! Vergi daireleri saat 19.00'a kadar açık

Yangın mağduru insanlar için yardım kampanyası düzenleyen Demet Akalın, gözyaşlarına engel olamadı

Kadın Voleybol Takımımız korkuttu! Cansu ve Meliha'nın çarpıştığı anda yürekler ağza geldi

THK Başkanı Aşçı'nın ''Uçaklara neden bakım yapılmıyor?'' sorusuna verdiği yanıt spikeri şaşırttı

Konya'da katledilen 7 kişilik ailenin akrabası yapılan provokasyonlara cevap verdi: Kimse bizi ayıramaz