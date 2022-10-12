ARNAVUTKÖY'DE OTOMOBİLİN ALTINDA KALMAKTAN SANİYELERLE KURTULDULAR

ARNAVUTKÖY'de kavşakta çarpışan 2 otomobilden biri savrularak kaldırıma vurup durabildi. O sırada yolda yürüyen 1 kadın ve 2 çocuk otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Mucize kurtuluş bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kaza, öğle saatlerinde Taşoluk Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan bir otomobil ile ara sokaktan caddeye giren başka otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, kaldırıma çarparak durabildi. O sırada kaldırımda yürüyen 2'si çocuk 3 kişi otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kaza anı ve sonrasında yaşanan panik ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.