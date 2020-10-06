Habipler- Arnavutköy yolunu Kayabaşı mevkiinde saat 20.00 sıralarında meydana gelen kazada, Kayabaşı Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan 15 yaşındakiE. Nur Balgün isimli genç kıza seyir halindeki otomobil çarptı. Genç kıza çarpan otomobilin sürücüsü ardına bakmadan kaçtı. Bu sırada arkadan gelen hafriyat kamyonu yerde yatan genç kızın üzerinden geçti. Genç kızın yardımına koşan çevredeki vatandaşlar bir yandan durumu sağlık ekipleri ve polise bildirdi.
Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin arından genç kızı hastaneye götürmek üzere ambulansa aldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazanın gerçekleştiği alanı güvenlik çemberine alan polis ekipleri, genç kızın üzerinden kamyonla geçen sürücü T.K'ın ifadesini aldı. Genç kızın yardımına ilk koşanlardan olan bir vatandaş, genç kıza önce bir otomobilin çarptığını, çarpan otomobil sürücüsünün ardına bakmadan kaçtığını, çarpışmanın etkisiyle yola savrulan genç kızın üzerinden ise arkadan gelen kamyonun geçtiğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 00:29
Son Dakika › 3. Sayfa › Arnavutköy'de otomobilin çarptığı genç kız kamyonun altında kalarak can verdi - Son Dakika