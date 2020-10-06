Arnavutköy'de otomobilin çarptığı genç kız kamyonun altında kalarak can verdi - Son Dakika

armageddon:

Ne kadar da suçun büyük bölümü ilk olarak çarpıp kaçan araca ait ise de kamyonların şehir içine girmeleri büyük tehlikeler saçıyor.Avrupanın hiçbir ülkesinde kamyonlar şehir içine girmez şehrin,kasabanın ya da köyün dış tarafından geçerler.Maalesef bunu Türkiye'de kanun yapamadılar birçok kişi kamyonlar yüzünden öldü.İnsan hayatı bu kadar değersiz.