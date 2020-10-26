Arnavutköy'de otomobilin çarptığı kadına yoldan geçen doktor müdahale etti - Son Dakika

Taylan ERGÜN/ Arnavutköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına otomobil çarptı. Yaralı kadına ilk müdahaleyi yoldan geçen doktor yaptı.

Kaza saat 13.00'te Arnavutköy'de meydana geldi. Mehmet Cambazoğlu, 34 DF 3578 plakalı hafif ticari otomobili ile Arnavutköy çevre yolunda seyir halindeyken yolun karşısına geçmeye çalışan Hatun Çelik isimli yaşlı kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kadın vücudunun çeşitli yerlerinden yara aldı. Yaşlı kadının yardımına yanındaki bir başka kadın ve o sırada otomobiliyle yoldan geçen kadın doktor koştu. Yaralı Çelik'e ilk müdahaleyi kadın doktor yaparken, haber verilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Yaralı kadının bacağından ve başından aldığı darbelerle yaralandığı tespit edildi. Çevredekilerin yardımıyla sedyeye konan kadın daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşanan kaza anında yaşlı kadının yanında bulunan yakını ise bir an olsun yanından ayrılmadı. Kaza sonrası Arnavutköy çevre yolunda trafik bir süre aksarken, polisin kazayla ilgili inceleme başlattı. Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.