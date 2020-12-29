Son dakika haberleri: Arnavutköy'de otomobilin çarptığı kişi öldü - Son Dakika

Son dakika haberleri: Arnavutköy'de otomobilin çarptığı kişi öldü

29.12.2020 23:17

Son dakika gündem haberi: Arnavutköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Arnavutköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Arnavutköy Merkez Mahallesi eski Edirne Caddesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 51 yaşındaki Rasim Akbulak'a, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil çarptı.

Kazada ağır yaralanan Rasim Akbulak, kaldırıldığı Arnavutköy Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Son dakika haberleri: Arnavutköy'de otomobilin çarptığı kişi öldü
Son dakika haberleri: Arnavutköy'de otomobilin çarptığı kişi öldü
Son dakika haberleri: Arnavutköy'de otomobilin çarptığı kişi öldü
Son dakika haberleri: Arnavutköy'de otomobilin çarptığı kişi öldü

Otomobil, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Arnavutköy'de otomobilin çarptığı kişi öldü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Şarkıcı Hadise, sosyal medya üzerinden konser verip servet kazanacak Salgının ortaya çıktığı Vuhan'la ilgili korkunç araştırma: Vakalar resmi rakamların 10 katı Bircan Bali, Söylemezsem Olmaz'da Demet Akalın'ın tuvaletini kirleten ünlü ismin Zara olduğunu iddia etti Hemşire, tuvalette koronavirüs hastası ile cinsel ilişkiye girdi Galatasaraylı basketbolcu Tyus, Real Madrid'e transfer oldu Esenyurt'u karıştıran iddia! Yabancı uyruklu şahıs, 11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu Aylin Sözer'i öldüren zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı! İtirafındaki detaylar kan dondurdu Kaygısızlar'ın 'Kürşat'ı Tevfik İnceoğlu, son görüntüsüyle şaşırttı
Barcelona evinde Eibar ile 1-1 berabere kaldı Barcelona evinde Eibar ile 1-1 berabere kaldı         
23:20
Süper Lig'de takımlar bay geçtikleri haftanın ardından kazanmakta zorlanıyor Süper Lig'de takımlar bay geçtikleri haftanın ardından kazanmakta zorlanıyor         
23:06
Tamir etmek istediği kamyonet çalışınca metrelerce sürüklendi, feci şekilde can verdi Tamir etmek istediği kamyonet çalışınca metrelerce sürüklendi, feci şekilde can verdi         
22:57
İkinci çocuğuna 8,5 aylık hamile olan Meryem Uzerli, karnı burnunda pozlar verdi İkinci çocuğuna 8,5 aylık hamile olan Meryem Uzerli, karnı burnunda pozlar verdi         
22:18
Türkiye'de son 24 saatte 3 kadın öldürüldü Türkiye'de son 24 saatte 3 kadın öldürüldü         
21:27
Ekrem İmamoğlu, 18 aylık başkanlık döneminde yaptığı 3 hatayı anlattı Ekrem İmamoğlu, 18 aylık başkanlık döneminde yaptığı 3 hatayı anlattı         
20:55
Seda Akgül'ün ünlü şarkıcıya yönelik Seda Akgül'ün ünlü şarkıcıya yönelik "Kadın mı, erkek mi olduğu anlaşılmıyor" sözleri tartışma yarattı         
19:55
Toprağa verdikleri cenazenin anneleri olmadığını öğrenen aile şoke oldu Toprağa verdikleri cenazenin anneleri olmadığını öğrenen aile şoke oldu         
17:42
Ünlü iş adamı Sezgin Baran Korkmaz'ın kara parayı nasıl akladığı ortaya çıktı Ünlü iş adamı Sezgin Baran Korkmaz'ın kara parayı nasıl akladığı ortaya çıktı         
16:24
2020'de en çok haber olan siyasetçi! Kabinedeki iki bakan, Erdoğan hariç bütün liderleri solladı 2020'de en çok haber olan siyasetçi! Kabinedeki iki bakan, Erdoğan hariç bütün liderleri solladı         
15:33
Sokağa çıkma kısıtlamasının olacağı 1 Ocak günü Cuma Namazı kılınacak mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı Sokağa çıkma kısıtlamasının olacağı 1 Ocak günü Cuma Namazı kılınacak mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı         
15:14
Eski Şehircilik ve Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar: Bayrak asarak geldik, mancınıkla atıldık Eski Şehircilik ve Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar: Bayrak asarak geldik, mancınıkla atıldık         
14:03
ABD'de bir markette çıkan kavga gündem yarattı: Irkçı ifadeler kullanan adamın yüzüne teneke kutuyla vurdu ABD'de bir markette çıkan kavga gündem yarattı: Irkçı ifadeler kullanan adamın yüzüne teneke kutuyla vurdu         
13:16
Kağıt toplayıcılarının fotoğrafı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü Kağıt toplayıcılarının fotoğrafı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü         
11:06
TRT muhabiri Çin aşılarının önünde poz verdi, fotoğraftaki ilaç firması detayı dikkat çekti TRT muhabiri Çin aşılarının önünde poz verdi, fotoğraftaki ilaç firması detayı dikkat çekti         
09:53
Halkbank, esnaf ve sanatkarlara kredilerde yüzde 100'e varan faiz indirimi uygulayacak Halkbank, esnaf ve sanatkarlara kredilerde yüzde 100'e varan faiz indirimi uygulayacak         
09:39
Oyuncu Tamer Karadağlı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile görüntülendi Oyuncu Tamer Karadağlı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile görüntülendi         
09:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2020 23:28:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri: Arnavutköy'de otomobilin çarptığı kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei