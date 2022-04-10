ARNAVUTKÖY'DE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA ÖLDÜ - Son Dakika
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ARNAVUTKÖY'DE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA ÖLDÜ

10.04.2022 16:11
ARNAVUTKÖY'DE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA ÖLDÜ

ARNAVUTKÖY'de caddede yolun karşısına geçmeye çalışan Cemal Öztomur'a (76) otomobil çarptı.

ARNAVUTKÖY'de caddede yolun karşısına geçmeye çalışan Cemal Öztomur'a (76) otomobil çarptı. Yaralanarak hastaneye kaldırılan Öztomur, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Arnavutköy Gazi Fahrettin Paşa Caddesi'nde 8 Nisan Cuma günü yolun karşısına geçmeye çalışan 76 yaşındaki Cemal Öztomur'a otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Öztomur, ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Öztomur, 2 gün süren yaşam savaşını kaybetti.

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Otomobil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ARNAVUTKÖY'DE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA ÖLDÜ - Son Dakika


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