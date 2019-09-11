Son Dakika Haberleri: Arnavutköy'de otomobilin çarptığı yaya yaralandı
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Arnavutköy'de otomobilin çarptığı yaya yaralandı

55 dakika önce

Taylan ERGÜN / İSTANBUL DHAArnavutköy'de 4 şeritli yolda, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.

Arnavutköy'de otomobilin çarptığı yaya yaralandı, System.String[]

Taylan ERGÜN/ İSTANBUL DHA
Arnavutköy'de 4 şeritli yolda, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.
Kaza, saat 15.30 sıralarında Eski Edirne Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Haraççı'dan Arnavutköy istikametine doğru seyir halindeki 34 UF 3461 plakalı otomobil sürücüsü, yolun Karlıbayır bölümündeki alt geçitten çıkınca bir anda yolun karşısına geçmeye çalışan 52 yaşındaki Ahmet isimli vatandaşı fark etti. Korna ve frene basarak yayayı uyarmaya çalışan ve aracı durdurmaya çalışan sürücü, tüm hamlelerine rağmen yayaya çarptı.
Çarpmanın etkisi ile otomobilin kaput, ön cam ve en sonunda da tavanına çarpan talihsiz adam yere düştü. Otomobilinden inerek yaralı vatandaşa yardım eden sürücü ve çevredeki vatandaşlar, kollarından ve kafasından yaralanan vatandaşı yere yatırarak sabit tutmaya çalıştı. Yaralı vatandaş, kaza yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazanın şokunu üzerinden uzun süre atamayan otomobil sürücüsü, polis ekiplerine kazanın nasıl gerçekleştiğini anlatmaya çalıştı. Kaza sonrası bir süre trafiğe kapatılan yol, kazaya karışan otomobilin çekici ile çekilmesi sonrası yeniden trafiğe açıldı. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

Görüntü Dökümü:
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-Yerde yatan yaralı
-Yaralıya olay yerinde müdahale
-Yaralının ambulansa alınması
-Polis ekipleri
-Duran trafik
Detaylar


Arnavutköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 06:37 Kaynak: DHA
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