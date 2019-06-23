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Arnavutköy'de oy kullanmaktan dönen aile kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı

47 dakika önce

İstanbul Arnavutköy'de oy kullanmaktan dönen aile trafik kazası geçirdi.

Arnavutköy'de oy kullanmaktan dönen aile kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]
İstanbul Arnavutköy'de oy kullanmaktan dönen aile trafik kazası geçirdi. 1 kişinin hayatını kaybettiği acı olayda yaralanan sürücü ise hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Arnavutköy Çilingir köyü Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cafer Erdem (80) ve Emine (78) Erdem oy kullandıktan sonra 34 UPR 52 plakalı araçlarına binerek evlerine doğru yola çıktı. Cafer Erdem'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç taklalar atarak tarlaya daldı. Çevredeki vatandaşlar kazayı itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri araç içerisinde sıkışan Emine Erdem'in hayatını kaybettiğini belirledi. Eşi Cafer Erdem ise olay yerinde yapılan ilk müdahalesi sonrası çevredeki en yakın hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri kaza alanına dubalar koyarak, olay yerinde inceleme yaptı. Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından yaşlı kadının cenazesi cenaze aracına konularak kaldırıldı. Kazanın meydana geldiği yol üzerinde kısa süreli trafik oluşurken, aracın kaldırılması sonucu trafik normal seyrine döndü.

"Araç içinde iki kişi varmış"

Olayın görgü tanığı bir vatandaş, "Seyir halindeyken çakıllara kaptırmış aracı ve kaza yapıyor. Araç içerisinde iki kişi varmış. Bir kişi yaralıydı, diğeri ise hayatını kaybetmiş. Görüyorsun cenazesini kaldırıyorlar" dedi.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 12:16 Kaynak: İHA
İstanbul, Araç, Arnavutköy, 3. Sayfa
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