Arnavutköy'de palet hırsızları kamerada - Son Dakika
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Arnavutköy'de palet hırsızları kamerada

20.05.2022 14:48

Arnavutköy'de palet hırsızları kameradaİSTANBUL Arnavutköy'de kamyonet ile sokağa girdikten sonra boş arazideki paletleri çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı.

Arnavutköy'de palet hırsızları kamerada

İSTANBUL Arnavutköy'de kamyonet ile sokağa girdikten sonra boş arazideki paletleri çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı.

İslambey Mahallesi Aysungur Sokak üzerinde çayırlık alanda bulunan paletleri gözüne kestiren hırsızlar kamyonet ile sokağa girip paletleri çaldı. Hırsızların paletleri çaldığı anlar karşı binada bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntüler de hırsızların rahat bir şekilde yükleme yaptığı da görüldü

Arnavutköy'de palet hırsızları kamerada
Arnavutköy'de palet hırsızları kamerada
Arnavutköy'de palet hırsızları kamerada
Arnavutköy'de palet hırsızları kamerada

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Arnavutköy'de palet hırsızları kamerada - Son Dakika


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