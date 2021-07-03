Arnavutköy'deki pandemi hatıra duvarı görenleri şaşkına çevirdi - Son Dakika

Arnavutköy'deki pandemi hatıra duvarı görenleri şaşkına çevirdi

-Maske ile örülü duvar görenleri şaşkına çevirdi

İSTANBUL - Arnavutköy'de maskelerini bir duvarın üzerindeki demirliklere asan onlarca kişi duvarın üstüne adeta maskeden korkuluk ördü. Yüzlerce maskenin bulunduğu duvar görenleri şaşkına çevirirken mahalleli burayı "Pandemi hatıra duvarı" olarak adlandırdı.

Koronavirüsün son zamanlarına yaklaşırken Arnavutköy'de ilginç bir hatıra duvarı oluştu. Arnavutköy Adnan Menderes Mahallesi'nde bulunan ve bir okulun hemen yanında bulunan inşaat duvarı yüzlerce maske ile örüldü. Okuldan çıkan çocukların ve yoldan geçenlerin maskesini duvarın üstündeki demirlik alanlara taktı. Maskelerle örülü duvarı gören mahalleli, burayı korona virüs Hatıra Duvarı olarak adlandırdı.

Mahalle de yaşayan Mert Acuner, "Ben burada oturuyorum ve okuldan çıkan çocukları izliyorum grup halinde çıktıkları için her gün 10 - 15 tane çocuk buradan geçiyor. Bir tanesi buraya maskesini astı ondan sonra bu hale geldi. Değişik bir görüntü oluşmuş burada ama tehlikeli de olabilir bilemiyorum. Normalde duvarın üstünün tel ile örülü olması gerekirken bizim duvarımız maske ile örülü. İlerleyen süreçte virüs bitecek malum aşılarımız geldi burası da bize pandemiden sonra bir hatıra duvarı olarak kalacak." ifadelerini kullandı.