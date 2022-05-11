Arnavutköy'de park halindeki araç alev alev yandı - Son Dakika

ARNAVUTKÖY'de park halindeki hafif ticari araç alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında araç kullanılmaz hale geldi.

İslambey Mahallesi'nde park halindeki hafif ticari araçta bugün öğle saatlerinde yangın çıktı. Özkan Satılmış, ekmek dağıtım aracı olarak kullandığı 34 JP 5129 plakalı hafif ticari aracı ile bir markete ekmek bırakmak istedi. Ekmeği bırakan Satılmış, dışarı çıktığında aracının yandığını gördü. Elektrik aksamından kaynaklandığı düşünülen yangında, ekmek aracı kısa sürede alev alev yanmaya başladı. Zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangın ve sonrasında yaşananlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntüledi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken, ekmek aracı tamamen kullanılmaz hale geldi.

Fırından çıkan ekmekleri bakkal ve marketlere dağıtmak için kullandığı hafif ticari aracı yeni aldığı öğrenilen Özkan Satılmış aracının yanışını izlerken gözyaşlarına hakim olamadı.

Satılmış'ın ekmek bıraktığı marketin işletmecisi Adem Gür, "Bu arkadaş benim fırıncım dükkanıma ekmek bıraktı, ödemesini yaptı. O esnada sokakta temizlik yapan belediye işçisi bizi uyardı. Araç yanıyor diye müdahale edemedik, bir kova su doldurmaya bile vaktimiz olmadı. Her yeri sarmıştı alev. İtfaiye geldi şu anda araştırma yapıyor. Araç kullanılamaz hale geldi, arkadaşımızda yeni almıştı arabasını" dedi.