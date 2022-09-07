"YA SARHOŞTU YA DA EHLİYETSİZ"

Nevin Sokak'ta 4 Eylül Pazar gecesi bir otomobil sürücüsü park halindeki araçlara çarpıp, hasar verdi. Aracından inmeden yoluna devam etmeye çalışan sürücüyü, mahalle sakinleri durdurmak istedi. Aracını kendisini durdurmaya çalışanların üzerine süren sürücü, yoluna devam etti. Sürücünün park halindeki araçlara çarpıp, insanların üzerine aracını sürerek kaçtığı anlar, çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Araçlarında hasar oluşan insanlar, araç sürücüsüne tepki gösterdi.

Kaynak: DHA

Tragger, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ARNAVUTKÖY'DE PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ÇARTI, ARACINI DURDURMAK İSTEYENLERİN ÜZERİNE SÜRDÜ - Son Dakika

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