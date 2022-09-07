Arnavutköy'de park halindeki araçlara çartı, aracını durdurmak isteyenlerin üzerine sürdü - Son Dakika
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Arnavutköy'de park halindeki araçlara çartı, aracını durdurmak isteyenlerin üzerine sürdü

07.09.2022 10:14

ARNAVUTKÖY'de park halindeki araçlara çarparak ilerleyen sürücü, aracını kendisini durdurmak isteyenlerin üzerine sürdü.

ARNAVUTKÖY'de park halindeki araçlara çarparak ilerleyen sürücü, aracını kendisini durdurmak isteyenlerin üzerine sürdü. O anlar çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Nevin Sokak'ta 4 Eylül Pazar gecesi bir otomobil sürücüsü park halindeki araçlara çarpıp, hasar verdi. Aracından inmeden yoluna devam etmeye çalışan sürücüyü, mahalle sakinleri durdurmak istedi. Aracını kendisini durdurmaya çalışanların üzerine süren sürücü, yoluna devam etti. Sürücünün park halindeki araçlara çarpıp, insanların üzerine aracını sürerek kaçtığı anlar, çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Araçlarında hasar oluşan insanlar, araç sürücüsüne tepki gösterdi.

"YA SARHOŞTU YA DA EHLİYETSİZ"

Aracı hasar gören Barış Koroğlu, "Sarhoş muydu, ehliyetsiz miydi bilmiyorum. Önce benim aracıma, hiç durmadan başka bir araca daha çarptıktan sonra yoluna devam ediyor. İnsanlar durdurmaya çalışmış, onların da üzerine sürmüş ve kaçmış. Aracımda 6 bin TL'lik hasar var. Diğer araçta da hasar var. Bu sokakta bir çocuk da olabilirdi. İnsanların üzerine aracını sürüyor. Allah'tan büyük bir olay olmamış, insanlar kaçmış. Plakasına ulaştık, bu sürücünün bulunmasını istiyorum" dedi.


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Kaynak: DHA

Tragger, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arnavutköy'de park halindeki araçlara çartı, aracını durdurmak isteyenlerin üzerine sürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Arnavutköy'de park halindeki araçlara çartı, aracını durdurmak isteyenlerin üzerine sürdü - Son Dakika
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