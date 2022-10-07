Arnavutköy'de cip, park halindeki araçlara çarpıp yan yattı - Son Dakika
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Arnavutköy'de cip, park halindeki araçlara çarpıp yan yattı

07.10.2022 15:41

Arnavutköy'de cip, park halindeki araçlara çarpıp yan yattı Arnavutköy 'de direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü, yol kenarında park halinde olan araçlara çarpıp yan yattı.

Arnavutköy'de cip, park halindeki araçlara çarpıp yan yattı

İSTANBUL - Arnavutköy 'de direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü, yol kenarında park halinde olan araçlara çarpıp yan yattı.

Kaza, bugün saat 14.30 sıralarında Haraççı Mahallesi Haraççı - Hadımköy caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 ZF 9515 plakalı otomobil sürücüsü M.D direksiyon hakimiyetini kaybederek önce yol kenarında bulunan 2 araca çarptı. Daha sonra da takla attı. Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı. Kurtarılma anı cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Kurtarılan sürücü ambulans ile hastaneye kaldırılırken polis, kaza yeri ve çevresinde güvenlik önlemi aldı.

"itfaiye yardımı ile bagajdan çıkartıldı"

Kaza olduğu esnada cadde üzerinde bulunan bir fabrikada çalışan ve sonradan olay yerine gelen Erol Yılmazer, "Burada park halinde araçlar vardı birine çarpıp kendini atınca takla attı. Burada park halinde araçlar vardı sürücünün kolunda baya bir şişlik vardı ve araçta tek kişiydi. İtfaiye yardımı ile çıkartıldı, araç yan yattığı için bagaj kısmından çıkartıldı" dedi.

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Kaynak: İHA

İtfaiye, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Arnavutköy'de cip, park halindeki araçlara çarpıp yan yattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Arnavutköy'de cip, park halindeki araçlara çarpıp yan yattı - Son Dakika
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