Arnavutköy'de park halindeki araçlara çarpıp takla attı

Arnavutköy 'de direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücü, yol kenarında park halinde olan araçlara çarpıp takla attı.

Kaza, bugün saat 14.30 sıralarında Haraççı Mahallesi Haraççı - Hadımköy Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 ZF 9515 plakalı otomobil sürücüsü M.D direksiyon hakimiyetini kaybederek önce yol kenarında bulunan 2 araca çarptı. Daha sonra da takla attı. Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı. Kurtarılma anı cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Kurtarılan sürücü ambulans ile hastaneye kaldırılırken polis, kaza yeri ve çevresinde güvenlik önlemi aldı.

"İtfaiye yardımı ile bagajdan çıkartıldı"

Kaza olduğu esnada cadde üzerinde bulunan bir fabrikada çalışan ve sonradan olay yerine gelen Erol Yılmazer, "Burada park halinde araçlar vardı birine çarpıp kendini atınca takla attı. Burada park halinde araçlar vardı sürücünün kolunda baya bir şişlik vardı ve araçta tek kişiydi. İtfaiye yardımı ile çıkartıldı, araç yan yattığı için bagaj kısmından çıkartıldı" dedi. - İSTANBUL