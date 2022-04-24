İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI - Son Dakika
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İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

24.04.2022 01:09
İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

ARNAVUTKÖY'de akşam saatlerinde park halindeki bir otomobil alev alev yandı.

ARNAVUTKÖY'de akşam saatlerinde park halindeki bir otomobil alev alev yandı. Otomobildeki yangın olay yerine gelen itfaiye tarafından güçlükle söndürüldü.

Arnavutköy Karaburun Mahallesi'nde park halinde bulunan bir otomobil alev henüz bilinmeyen bir nedenle aldı. Kısa sürede alev topuna otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Otomobil yangının ardından kullanılamaz hale geldi. Otomobilin yanma anı cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI
İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI
İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI
İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI
İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI
İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI
İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

YORUMLAR
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İşçi taşıyan seyir halindeki minibüs alev alev yandı İşçi taşıyan seyir halindeki minibüs alev alev yandı Seyir halindeyken alev alan otomobil yandı Seyir halindeyken alev alan otomobil yandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI - Son Dakika
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