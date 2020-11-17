Arnavutköy'de patlayan elektrik kabloları geceyi aydınlattı - Son Dakika

Arnavutköy'de gece saatlerinde kopan teller yolun ortasında patlamaya başladı. Tehlike saçan elektrik telleri adeta geceyi aydınlattı.

Olay, Arnavutköy İmrahor Mahallesinde gece saatlerinde meydana geldi. Gece saatlerinde henüz nedeni bilinmeyen bir olaydan dolayı kopan ve patlayarak yanmaya başlayan elektrik telleri mahalleliye korku saçtı. Zaman zaman yüksek ses ve ışık saçarak patlayan elektrik telleri bütün sokağı aydınlattı. - İSTANBUL