ARNAVUTKÖY'DE PAZARDAKİ YANKESİCİLERE SUÇÜSTÜ - Son Dakika
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ARNAVUTKÖY'DE PAZARDAKİ YANKESİCİLERE SUÇÜSTÜ

28.04.2022 12:25

Telefon çalma anları kamerada.

Telefon çalma anları kamerada.

Taylan ERGÜN İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL'da semt pazarlarında alışveriş yapanların telefon ve cüzdanlarını çalan 3 yankesici, Arnavutköy'deki pazar alanında suçüstü yakalandı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen yankesicilerin geçen hafta aynı semt pazarında bir kadının cep telefonunu çaldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul'da farklı ilçelerdeki semt pazarlarına giderek alışveriş yapanların ceplerinden telefon ve cüzdan çalan 3 kişi, 20 Nisan Çarşamba günü Arnavutköy'deki semt pazarında bir kadının cebinden telefonunu çaldı. Arnavutköy Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri güvenlik kameralarını incelendi. Yankesicilerin, kadının cebinden telefonu çaldığı anların bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdığını tespit eden polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Polis, hırsızlık yaparken giydikleri kıyafetlerle bir hafta sonra aynı semt pazarına giden şüphelileri fark ederek takibe aldı. Yankesiciler takip edildiklerini fark edince kaçtı. Kısa süreli kovalamacanın ardından yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gökhan Güneş, Savaş Tekin, Mehmet Köse tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ARNAVUTKÖY'DE PAZARDAKİ YANKESİCİLERE SUÇÜSTÜ
ARNAVUTKÖY'DE PAZARDAKİ YANKESİCİLERE SUÇÜSTÜ
ARNAVUTKÖY'DE PAZARDAKİ YANKESİCİLERE SUÇÜSTÜ
ARNAVUTKÖY'DE PAZARDAKİ YANKESİCİLERE SUÇÜSTÜ
ARNAVUTKÖY'DE PAZARDAKİ YANKESİCİLERE SUÇÜSTÜ

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ARNAVUTKÖY'DE PAZARDAKİ YANKESİCİLERE SUÇÜSTÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: ARNAVUTKÖY'DE PAZARDAKİ YANKESİCİLERE SUÇÜSTÜ - Son Dakika
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