Arnavutköy'de pazarlara dadanan yankesici çetesi polis ekiplerince yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Arnavutköy'de pazarlara dadanan yankesici çetesi polis ekiplerince yakalandı

28.04.2022 10:23
Arnavutköy'de pazarlara dadanan yankesici çetesi polis ekiplerince yakalandı

İstanbul'da haftanın her günü farklı bir ilçede bulunan semt pazarlarına giden 3 kişilik yankesicilik çetesi pazarda alışveriş yapan özellikle kadınların para, telefon ve çantalarını çaldı.

İstanbul'da haftanın her günü farklı bir ilçede bulunan semt pazarlarına giden 3 kişilik yankesicilik çetesi pazarda alışveriş yapan özellikle kadınların para, telefon ve çantalarını çaldı. Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler yapmış oldukları çalışma sonucunda her hafta Salı günleri Arnavutköy'de bir semt pazarına geldikleri tespit edilen çete üyeleri onlarca kamera ile teknik takibe alındı. Bu hafta pazara gelen çete hırsızlık yapmaya başladığı anda polis ekipleri suçüstü yakaladı. Yakalanan çete üyesinin savunması pes dedirtti "sanki adam öldürdük".

İstanbul'da pazarlara dadanan 3 kişilik çete haftanın her günü farklı bir ilçenin semt pazarına giderek özellikle alışveriş yapan kadınların çanta, telefon ve paralarını çalıyordu. Arnavutköy'de pazarlardan gelen şikayetleri değerlendiren polis ekipleri şahısların Salı ve Perşembe günleri Arnavutköy'de bulunan 2 pazara geldiklerini tespit etti. Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Yavuz Selim Polis Merkezi Amirliği ve İlçe Asayiş Büro Ekiplerinin ortak operasyonu ile şahısların ilçeye girişlerinden itibaren yüzlerce kamera izlenerek her adımları tespit edildi.

"Polis pazarda pusu kurdu"

Şahısların tespitini yapan ekipler incelemelerinin ardından Salı günü Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde kurulan semt pazarına pusu kurdu. Yine aynı saatte ilçeye giriş yapan ve pazarda yankesicilik yapmaya başlayan şahıslar polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Şahısların yankesicilik yaptığı anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

"Sanki adam öldürdük"

Ekipler tarafından yakalanan M.K., G.G., S.T., ilçe emniyet müdürlüğünden çıkarıldığı esnada "Sanki adam öldürdük, ne var bunda" diye kendilerini savundu. Adli makamlara sevk edilen 3 şüpheli akşam saatlerinde ise tutuklanarak ceza evine gönderildi.

"Kalabalık anlarda, alışveriş yapan kadınları tercih ediyorlar"

Arnavutköy'de pazarcılık yapan Selahattin Dinç, "Pazarlarda bu tarz konular yaşanıyor genellikle kadınların telefonları falan çalınıyor. Özellikle kalabalıktan faydalanıyorlar burada kadınlar hep feryat ediyor şahit oluyoruz. Bir gün içerisinde 9 kişi benim yanıma gelmişti telefonum çalındı diye. Bu çeteyi biliyoruz yakalandıklarını duyunca vallahi sevindik. Hep kadınların eşyalarını çalmaya çalışıyorlar benim yanıma ağlayarak bir sürü vatandaş geliyor. İnsanlar rahat alışveriş yapamıyordu" dedi. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri! Kargı'da polis yolcu otobüslerini denetledi Son dakika haberleri! Kargı'da polis yolcu otobüslerini denetledi Son dakika haber: Kadına şiddetin önlenmesi için polis her fırsatı değerlendiriyor Son dakika haber: Kadına şiddetin önlenmesi için polis her fırsatı değerlendiriyor

Arnavutköy, alışveriş, Hisarcık, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Arnavutköy'de pazarlara dadanan yankesici çetesi polis ekiplerince yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
10:45 Arabasının camı kırılınca güvenlik kamerasını izledi! Gerçek bambaşka çıktı
10:26 En iyi yemek fotoğrafının kazananı 'Kebapçı' oldu
10:26 Demet Özdemir, giydiği mini elbise ile değil kolundaki saatle dikkat çekti! Fiyatı 176 bin TL
10:23 HDP'li vekil Muazzez Orhan, terörist cenazesine katılmak istedi, izin verilmedi
10:10 Ukrayna ordusu Rus kontrolü altında olan TV kulesini bombaladı! O anlar anbean kaydedildi
10:10 Binanın çatısında temizlik yapan çocuğu görenler hayrete düştü! Canını hiçe saydı
10:09 Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde dün akşam neler oldu? Defne Çınar'ı terk mi etti?
10:07 Putin yanlısı Rus gazeteciden Kazakistan'a skandal tehdit: Ukrayna'ya dikkatli bakın
03:32 İtalya'da çocuklara yalnızca babanın soyadının verilmesi 'ayrımcılık' olarak kabul edildi: Artık annenin soyadını da alabilecekler
09:59 Gıda fiyatlarındaki artış cep yakıyor! Ekmek 1 Mayıs'ta 4.5 TL olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 10:51:04. #1.13#
SON DAKİKA: Arnavutköy'de pazarlara dadanan yankesici çetesi polis ekiplerince yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement