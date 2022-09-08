Arnavutköy'de pencere kilidini kırarak eve giren hırsız kamerada - Son Dakika
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Arnavutköy'de pencere kilidini kırarak eve giren hırsız kamerada

08.09.2022 15:42
Arnavutköy'de pencere kilidini kırarak eve giren hırsız kamerada

ARNAVUTKÖY'de 2 eve girerek cep telefonuyla 700 lira para çalan A.Y. yakalandı.

ARNAVUTKÖY'de 2 eve girerek cep telefonuyla 700 lira para çalan A.Y.  yakalandı. Şüphelinin pencere kilidini kırarak eve girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Arnavutköy'de 30 Ağustos Salı ve 5 Eylül Pazartesi günü 2 adreste hırsızlık olduğu ihbarı yapıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü güvenlik kameralarından evlere giren şüphelinin eşkaline ulaştı. Gözaltına alınan A.Y.'nin farklı suçlardan 5 ayrı kaydı olduğunu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Şüphelinin pencerenin kilidini kırarak eve girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı


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Son dakika haberi | ARNAVUTKÖY'DE PENCERE KİLİDİNİ KIRARAK EVE GİREN HIRSIZ KAMERADA Son dakika haberi | ARNAVUTKÖY'DE PENCERE KİLİDİNİ KIRARAK EVE GİREN HIRSIZ KAMERADA
Kaynak: DHA

Arnavutköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arnavutköy'de pencere kilidini kırarak eve giren hırsız kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Arnavutköy'de pencere kilidini kırarak eve giren hırsız kamerada - Son Dakika
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