Arnavutköy'de pencere kilidini kırarak eve giren hırsız kamerada

ARNAVUTKÖY'de 2 eve girerek cep telefonuyla 700 lira para çalan A.Y. yakalandı. Şüphelinin pencere kilidini kırarak eve girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Arnavutköy'de 30 Ağustos Salı ve 5 Eylül Pazartesi günü 2 adreste hırsızlık olduğu ihbarı yapıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü güvenlik kameralarından evlere giren şüphelinin eşkaline ulaştı. Gözaltına alınan A.Y.'nin farklı suçlardan 5 ayrı kaydı olduğunu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest kaldı.Şüphelinin pencerenin kilidini kırarak eve girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı
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