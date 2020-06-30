Arnavutköy'de pes dedirten görüntüler: Korona virüs yokmuş gibi eğlendiler - Son Dakika

Arnavutköy'de pes dedirten görüntüler: Korona virüs yokmuş gibi eğlendiler

Arnavutköy'de yeni tip korona virüs salgınına yönelik önlemleri hiçe sayan bir grup asker eğlencesi düzenledi.

Arnavutköy'de yeni tip korona virüs salgınına yönelik önlemleri hiçe sayan bir grup asker eğlencesi düzenledi. Onlarca kişinin katıldığı eğlencede pes dedirtti. Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesinde yeni tip korona virüs salgınına yönelik önlemleri hiçe sayan bir grup asker eğlencesi düzenledi. Düzenlenen asker eğlencesinde büyük, küçük fark etmeksizin onlarca kişi oyunlar oynadı, halay çekti. Eğlencede saatlerce eğlenen vatandaşlar cep telefonu kamerası ile işte böyle görüntülendi. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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