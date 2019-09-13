Son Dakika Haberleri: Arnavutköy'de piknik tüpleriyle orman yangını çıkarma hazırlığında oldukları belirlenerek gözaltına...
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Arnavutköy'de piknik tüpleriyle orman yangını çıkarma hazırlığında oldukları belirlenerek gözaltına...

37 dakika önce

Arnavutköy'de piknik tüpleriyle orman yangını çıkarma hazırlığında oldukları belirlenerek gözaltına alınan terör örgütü üyesi 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Arnavutköy'de piknik tüpleriyle orman yangını çıkarma hazırlığında oldukları belirlenerek gözaltına..., System.String[]

Arnavutköy'de piknik tüpleriyle orman yangını çıkarma hazırlığında oldukları belirlenerek gözaltına alınan terör örgütü üyesi 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Şüphelilerin, yangın çıkarmak için ormanlık alanlara gitmeleri güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Arnavutköy, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 10:33 Kaynak: İHA
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