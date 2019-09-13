Arnavutköy 'de piknik tüpleriyle orman yangını çıkarma hazırlığında oldukları belirlenerek gözaltına alınan terör örgütü üyesi 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Şüphelilerin, yangın çıkarmak için ormanlık alanlara gitmeleri güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Kılıçdaroğlu, Diyarbakır saldırısını kınadı: Eli kanlı terör örgütü PKK, alçak yüzünü bir kez daha gösterdi