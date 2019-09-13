Arnavutköy'de piknik tüpleriyle orman yangını çıkarma hazırlığında oldukları belirlenerek gözaltına...
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Arnavutköy'de piknik tüpleriyle orman yangını çıkarma hazırlığında oldukları belirlenerek gözaltına alınan terör örgütü üyesi 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 10:33 Kaynak: İHA
Arnavutköy'de piknik tüpleriyle orman yangını çıkarma hazırlığında oldukları belirlenerek gözaltına alınan terör örgütü üyesi 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Şüphelilerin, yangın çıkarmak için ormanlık alanlara gitmeleri güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL
Kılıçdaroğlu, Diyarbakır saldırısını kınadı: Eli kanlı terör örgütü PKK, alçak yüzünü bir kez daha gösterdi Arnavutköy'de, orman yangını çıkarmaya çalışan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı 7 kişinin şehit olduğu patlamanın büyüklüğü gün ağarınca ortaya çıktı: 2 metre çukur oluştu 80 yaşındaki kadın, tecavüzden "Yetişin komşular" feryadıyla kurtuldu