Son dakika haberleri... Arnavutköy'de polis aracı yan yattı: 1 yaralı - Son Dakika

Arnavutköy'de polis aracı yan yattı: 1 yaralı

İSTANBUL - Arnavutköy- Sultangazi çevre yolu'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği polis aracı yan yattı. 1 polis memuru hafif şekilde yaralandı.

Kaza, bugün sabah saatlerinde Arnavutköy- Sultangazi çevre yolunda meydana geldi. İddiaya göre, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği polis aracı yan yatırdı. Yan yatan araçta sıkışan polis memurunu kurtarmak için olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza noktasında geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı. Ekiplerin müdahalesi ile sıkıştığı araçtan kurtarılan polis memuru ambulans ile hastaneye kaldırıldı kaza sonrasında yaşananlar vatandaşların cep telefonu kamerası ile görüntülendi.