Son dakika haberleri... Arnavutköy'de polis aracı yan yattı: 1 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Arnavutköy'de polis aracı yan yattı: 1 yaralı

10.04.2022 13:44

Son dakika haber... Arnavutköy'de polis aracı yan yattı: 1 yaralı Arnavutköy-Sultangazi çevre yolu'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği polis aracı yan yattı.

Arnavutköy'de polis aracı yan yattı: 1 yaralı

İSTANBUL - Arnavutköy- Sultangazi çevre yolu'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği polis aracı yan yattı. 1 polis memuru hafif şekilde yaralandı.

Kaza, bugün sabah saatlerinde Arnavutköy- Sultangazi çevre yolunda meydana geldi. İddiaya göre, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği polis aracı yan yatırdı. Yan yatan araçta sıkışan polis memurunu kurtarmak için olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza noktasında geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı. Ekiplerin müdahalesi ile sıkıştığı araçtan kurtarılan polis memuru ambulans ile hastaneye kaldırıldı kaza sonrasında yaşananlar vatandaşların cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Son dakika haberleri... Arnavutköy'de polis aracı yan yattı: 1 yaralı
Son dakika haberleri... Arnavutköy'de polis aracı yan yattı: 1 yaralı
Son dakika haberleri... Arnavutköy'de polis aracı yan yattı: 1 yaralı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Arnavutköy'de polis aracı yan yattı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Arnavutköy'de polis aracı yan yattı: 1 yaralı - Son Dakika
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