Arnavutköy'de polise saldıran ehliyetsiz sürücünün yakınları adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Arnavutköy'de polise saldıran ehliyetsiz sürücünün yakınları adliyeye sevk edildi

26.07.2022 15:19
Arnavutköy'de polise saldıran ehliyetsiz sürücünün yakınları adliyeye sevk edildi

Arnavutköy'de polis uygulama noktasından kaçan ehliyetsiz sürücünün polise saldıran yakınları "Görevi Yaptırmamak-Tehdit Hakaret-Mala Zarar Verme" suçlarından adliyeye sevk edildi.

Arnavutköy'de polis uygulama noktasından kaçan ehliyetsiz sürücünün polise saldıran yakınları "Görevi Yaptırmamak-Tehdit Hakaret-Mala Zarar Verme" suçlarından adliyeye sevk edildi.

Arnavutköy Anadolu Mahallesi Necip Fazıl Caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde polis ekiplerinin tarafından yapılan

uygulama noktasına giren Muhammet M. ehliyetsiz olduğu için araçtan inerek kaçmıştı. Olay yerine çağırılan araç sahibi M.M ceza yazılırken, olay yerine gelen sürücünün yakınları polis ekiplerine saldırmıştı. Polise sözlü ve fiziksel müdahalede bulunan M.M., Z.M., M.M. ve M.Ö isimli şahıslar gözaltına alınmıştı.

Yapılan çalışmaların devamında, sürücü Muhammet M.'nin yaşının küçük olduğu öğrenildi. Polislere saldıran M.M., Z.M., M.M. ve M.Ö. isimli şahıslar Emniyetteki işlemlerinin ardından "Görevi Yaptırmamak- Tehdit Hakaret- Mala Zarar Verme" suçlarından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Arnavutköy'de polise saldıran ehliyetsiz sürücünün yakınları adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Arnavutköy'de polise saldıran ehliyetsiz sürücünün yakınları adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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