Arnavutköy'de polisi gören sigarayı yere attı - Son Dakika

Arnavutköy'de polisi gören sigarayı yere attı

12.11.2020 15:40
Arnavutköy'de polisi gören sigarayı yere attı, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın 81 ilin valiliklerine gönderdiği genelge ile tüm illerde vatandaşların özellikle yoğun olarak bulunduğu alanlarda, sigara içmek yasaklandı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın 81 ilin valiliklerine gönderdiği genelge ile tüm illerde vatandaşların özellikle yoğun olarak bulunduğu alanlarda, sigara içmek yasaklandı. Yasak kapsamında Arnavutköy'de caddelerde ve otobüs duraklarında denetim yapan polis ekipleri, vatandaşları sigara içmemeleri konusunda uyardı. Sigara içerken polislere yakalanan vatandaşlar ise ellerindeki sigaraları yere attı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında başlayan sigara yasağı konusunda vatandaşları bilgilendirmek, maske ve sosyal mesafeye de dikkat çekmek amacıyla Arnavutköy Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Arnavutköy'ün en işlek cadde ve sokaklarında denetim yapıldı.

Sigara içme yasağından haberi olmadığını söyleyen vatandaşlar, polisin uyarısı sonucu ellerindeki sigaraları söndürdü. Ellerindeki sigaraları yere atan vatandaşlara da çevre kirliliği konusunda uyarılarda bulunuldu. Okul önlerinde ve otobüs duraklarında da polis araçlarından anonslar yaparak toplu alanlarda sigara içilmemesi yönünde vatandaşların dikkati çekildi.


Arnavutköy'de polisi gören sigarayı yere attı
Arnavutköy'de polisi gören sigarayı yere attı
Arnavutköy'de polisi gören sigarayı yere attı

Arnavutköy, Sigara, Polis, DHA, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Arnavutköy'de polisi gören sigarayı yere attı - Son Dakika


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