ARNAVUTKÖY'DE POLİSTEN KAÇAN SİGARA HIRSIZLARI KAZA YAPTI - Son Dakika

-Kaza anı kamerada

Haber-Kamera: Taylan ERGÜN/ İSTANBUL DHA

Arnavutköy'de girdikleri bakkal ve marketlerden sigara çalan hırsızlar polisten kaçarken kaza yaptılar. Kaza yaptıktan sonra araçtan inerek kaçan hırsızların o anları bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, İstanbul Arnavutköy'de 5 Nisan'da sabah saatlerinde meydana geldi. Bakkal ve marketlere girip sigara çalan hırsızlar, daha sonra Hicret Mahallesi'nde bir otomobilin kapısını açmaya çalışırken vatandaşlar tarafından fark edildiler. Polise haber verilmesi üzerine Arnavutköy Emniyet Müdürlüğü 'ne bağlı ekipler harekete geçti.

İhbar edilen hırsızlara ait olan aracı Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde durdurmaya çalışan polis ekipleri, dur ihtarına uymayarak kaçan hırsızların peşine düştü. Polisin kovalamacası sonucu yağışlı havanın da etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek Fatih Caddesi'nde park halindeki bir otomobile çarpan hırsızlar kaza sonrası araçtan inerek kaçmaya çalıştı. Hırsızların yaya olarak kaçtığı istikamette arama yapan polisler, 1 kişiyi yakaladı.

Polisler tarafından yakalanan H.İ.A adlı hırsızın emniyet sorgusunda askerlik yoklama kaçağı olduğu, 2 adet yağma, 7 adet kapkaç ve 2 adet evden hırsızlık suçundan kaydı olduğu öğrenildi. Hırsızların kaza yaptığı araç içerisinde yapılan aramada ise, iş yerleri ve araçların kapılarını açmakta kullanılan çeşitli malzemelerin yanı sıra çok sayıda açılmamış sigara paketleri bulundu. Hırsızların aracı yapılan detaylı incelemenin ardından yeddi emin otoparkına çekildi. Yakalanan hırsız Yavuz Selim Polis Karakolu'na götürülürken, polisin yaya olarak kazan diğer 2 hırsızı yakalama çalışmaları ise devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Hırsızların kaza anı güvenlik kamerası görüntüsü

-Hırsızların yaya olarak kaçış anı güvenlik kamerası görüntüsü

-Polislerin kovalamacası güvenlik kamerası görüntüsü

-Kazanın yaşandığı yerin gündüz genel ve detay görüntüsü