Arnavutköy'de polisten kaçan şüpheli bataklığa saplandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Arnavutköy'de polisten kaçan şüpheli bataklığa saplandı - Son Dakika

Arnavutköy'de polisten kaçan şüpheli bataklığa saplandı

6 saat önce

ARNAVUTKÖY'de polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan çalıntı araçtaki 4 şüpheliden 3'ü yakalanırken biri ormanlık alana kaçtı.

ARNAVUTKÖY'de polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan çalıntı araçtaki 4 şüpheliden 3'ü yakalanırken biri ormanlık alana kaçtı. Kaçan şüpheli çamura saplanmış halde bulundu.

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, çalıntı araç olduğu düşünülen bir otomobili durdurmak istedi. Polisin dur ihtarına uymayarak kaçan otomobildeki şüpheliler Hadımköy'den İhsaniye'ye kadar takip edildi. Durdurulan araçtaki 4 şüpheliden 1'i ormanlık alana kaçtı, 3 şüpheli ise gözaltına alındı. Boğazköy-İhsaniye arasındaki ormanlık alana kaçan şüpheli bir süre sonra izini kaybettirdi. Ormanlık alanda bulunan hafriyat döküm sahasına giren şüpheli buradaki bataklık alana saplandı. Hareket edemeyen şüpheli sabaha kadar bataklıktan kurtulmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Sabah saatlerinde hafriyat sahası çalışanlarına bağırarak sesini duyuran şüpheli, olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından 2 saatlik bir çalışma sonucu bataklıktan çıkarıldı. Uzun süren çalışma sonucu kurtarılan Doğukan G. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Arnavutköy'de polisten kaçan şüpheli bataklığa saplandı

Arnavutköy, Hadımköy, İhsaniye, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 01:24 Kaynak: DHA
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