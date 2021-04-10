Arnavutköy'de Ramazan dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı - Son Dakika

Arnavutköy'de Ramazan dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

10.04.2021 12:39
Arnavutköy'de Ramazan dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı, System.String[]

Arnavutköy'de Ramazan ayında ihtiyaç sahibi aileler için marketlerde geçerli 10 bin kişiye 250 TL'lik alışveriş kartı, 5 bin ASYAM kart kullanıcısına aylık 250 TL'lik yardım ve 10 bin koli gıda yardımı gibi çeşitli destekler veriliyor.

Arnavutköy'de Ramazan ayında ihtiyaç sahibi aileler için marketlerde geçerli 10 bin kişiye 250 TL'lik alışveriş kartı, 5 bin ASYAM kart kullanıcısına aylık 250 TL'lik yardım ve 10 bin koli gıda yardımı gibi çeşitli destekler veriliyor.

Kardeşlik ve paylaşma ayı Ramazan'da Arnavutköy Belediyesi bu yıl da ihtiyaç sahibi vatandaşlara market ve gıda yardımında bulunuyor. 11 ayın sultanı Ramazan ayının gelmesiyle aileler için gıda paketleri hazırlanıyor. Arnavutköy Sosyal Yardımlaşma Marketi'nde (ASYAM) 5 bin kişiye 250 TL limiti olan kartlar veriliyor. Öte yandan muhtelif marketlerde geçerli olmak üzere 10 bin kişiye 250 TL'lik alışveriş kartı, 10 bin kolilik gıda yardımı yapılıyor. Ramazan'da hastane önü ile duraklarda iftariyelik dağıtımılar ve ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek desteği gibi birçok yardım sağlanıyor.

"5 bin vatandaşımız buradan 250 liralık krediyle alışveriş yapacak"

Yapılan yardımlardan bahseden Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, "Arnavutköy Sosyal Yardım Marketimiz yıl boyu ihtiyaç duyan vatandaşlarımıza yardımı görev bilen ve bu yönde hizmet veren bir market. Ramazan ayında bu yoğunluk daha da artacak. Çünkü dönemsel olarak vatandaşlarımıza sağladığımız imkanlar da var. İnşallah 5 bin vatandaşımız buradan 250 liralık krediyle alışveriş yapma şansını elde edecek. Bunun dışında tabi hem Ramazan'a özgü, hem de pandemi şartları devam ediyor, iş konusunda vatandaşlarımızın işyerlerinin kapalı olması da bizi biraz daha bu konuda tedbir almaya yönlendirdi. Geçen seneki yaptığımız yardımların neredeyse iki katı bir yardım planımız var. Bu kapsamda 10 bin vatandaşımıza, ailemize Arnavutköy'deki muhtelif marketlerden alışveriş yapma imkanı sağladık. Buna ilaveten koli yardımlarımız, klasik yardımlarımız devam ediyor. 10 bin tane koli yardımımız yine olacak" şeklinde konuştu.

"Bu seferde Ramazan için çağırdılar"

Alışveriş yapmak için markete gelen Fatma Ünal, "Allah razı olsun verenlerden, zor durumda bizlere yetişiyorlar. Ben buraya kayıt olmuştum. Birkaç aydır alıyordum bu seferde Ramazan için çağırdılar Allah razı olsun" dedi. - İSTANBUL

Arnavutköy'de Ramazan dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı
Arnavutköy'de Ramazan dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı
Arnavutköy'de Ramazan dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı
Arnavutköy'de Ramazan dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı
Arnavutköy'de Ramazan dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı
Arnavutköy'de Ramazan dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

Arnavutköy Belediyesi, Türk Lirası, Ramazan, Market, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Arnavutköy'de Ramazan dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı - Son Dakika


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