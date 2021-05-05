Arnavutköy'de rehin alınan Pakistan uyruklu kişi kurtarıldı - Son Dakika

Söz konusu şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda M.S.'nin Arnavutköy'de bir evde tutulduğunu belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla 4 şüpheliyi daha gözaltına aldı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 29 Nisan'dan bu yana çalıştığı iş yerine gitmeyen ve kendisinden haber alınamayan Pakistan uyruklu M.S.'nin rehin alınıp ailesinden 50 bin avro fidye istendiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Arnavutköy 'de rehin alınan Pakistan uyruklu bir kişi kurtarılırken, rehinenin ailesinden fidye istedikleri iddia edilen aynı ülke vatandaşı 6 şüpheli tutuklandı.

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