Arnavutköy'de restaurant bacasında çıkan yangın korkuttu - Son Dakika
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Arnavutköy'de restaurant bacasında çıkan yangın korkuttu

31.03.2022 16:15
Arnavutköy'de restaurant bacasında çıkan yangın korkuttu

Arnavutköy'de bir restaurantın baca kısmında yangın çıktı.

Arnavutköy'de bir restaurantın baca kısmında yangın çıktı. Baca kısmı alev alev yanarken içeride bulunan müşteriler tahliye edildi. Korku dolu anlar cep telefonu kameraları ile kaydedildi.

Arnavutköy Merkez Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde bulunan bir kebapçının baca kısmında yangın çıktı. vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Restaurant tedbir amaçlı boşaltılırken korku dolu anlar çevredekilerin cep telefonu kamerası ile böyle kaydedildi. - İSTANBUL

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Arnavutköy'de restaurant bacasında çıkan yangın korkuttu - Son Dakika


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