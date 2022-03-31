Son dakika haber... Arnavutköy'de restoranda yangın paniği - Son Dakika

Arnavutköy'de restoranda yangın paniği

Restoranın bacası alev alev yandı

İSTANBUL - Arnavutköy'de bir restoranın bacasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın sırasında içeride bulunan müşteriler can havliyle dışarı çıkarken, alev alev yanan baca itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Arnavutköy Merkez Mahallesi Fatih Caddesi üzerindeki bir restoranın bacasında yangın çıktı. Bu sırada içeride bulunan müşteriler korkuyla dışarı çıkarken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri alevleri söndürmek için çalışma başlattı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, panik anları cep telefonu kamerasına kaydedildi.