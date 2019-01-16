Son Dakika Haberleri: Arnavutköy'de Ruhsatsız Sağlık Merkezine Baskın

Arnavutköy'de Ruhsatsız Sağlık Merkezine Baskın

14 dakika önce

Arnavutköy'de Suriye uyruklu kişilerin yasa dışı muayenehane açarak kadınlara kürtaj yaptığı iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

Arnavutköy'de Suriye uyruklu kişilerin yasa dışı muayenehane açarak kadınlara kürtaj yaptığı iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

Arnavutköy İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Mahallesi Nurbanu sokakta bir iş yerinde yasa dışı kürtaj ve muayenehane yapıldığı tespit etti.

İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri ile Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14 Ocak'ta adrese baskın düzenledi.

Tabelasında türkçe bayan kuaförü ve arapça yazıların bulunduğu adreste tıbbi araç ve çok sayıda ilaç, ultrason makinaları, tedavide kullanılan yatak, çok sayıda Arapça yazılı kartvizit ile bin 25 lira ele geçirildi. Muayene esnasında kullanılan medikal malzemeler ile ilaçlar sağlık ekiplerince muhafaza altına alındı.

Yasa dışı muayenehanede kasiyer olarak çalışan Suriyeli Sidra M, iş yerinin sahibi olduğu öne sürülen Abdo M. ve Suriyeli doktor Abdullah O. gözaltına alınırken, muayene olmak için bekleyen 3 kadının da ifadesine başvuruldu.

İş yeri mühürlenerek kapatılırken gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 08:09 Kaynak: AA

Suriye, Arnavutköy, Güncel
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