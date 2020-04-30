Arnavutköy'de rüzgar enerji santralleri taşınıyor - Son Dakika
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Arnavutköy'de rüzgar enerji santralleri taşınıyor

6 saat önce

Arnavutköy'de bulunan 12 adet rüzgar enerji santralinin söküm işlemlerine başlandı.

Arnavutköy'de rüzgar enerji santralleri taşınıyor, System.String[]

Arnavutköy'de bulunan 12 adet rüzgar enerji santralinin söküm işlemlerine başlandı.

İstanbul Havalimanı'nda yapımı devam eden 3'ncü pistin çalışmaları aralıksız devam ederken, bir yanda da rüzgar enerji santralleri kaldırılıyor. Vinçlerin yardımıyla pervaneleri sökülen türbinlerin tamamen kaldırma işlemlerinin kısa sürede tamamlanması bekleniyor. Buradan sökülen rüzgar enerji santralleri Çatalca tarafına taşınacak. Rüzgar enerji santrallerinin Nisan ayı itibariyle kaldırılacağını açıklayan İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA Havalimanı İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, "Halihazırda 3. pist çalışmalarımız sürüyor. Operasyonel olarak önemli avantajlar sağlayacak bu yeni pistimizi 18 Haziran'da hizmete almayı planlıyoruz. İstanbul Havalimanı çevresindeki rüzgar gülleri bu yıl bitmeden taşınarak kaldırılacak ve ek binaların yapımı tamamlanacak. İstanbul Havalimanı'nın her şey takvimine uygun, planlandığı gibi gidiyor" bilgisini vermişti.


Arnavutköy, İstanbul, CEO, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.04.2020 11:42 Kaynak: DHA


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