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Arnavutköy'de sabun hırsızı kadın güvenlik kamerasına yakalandı - Son Dakika

Arnavutköy'de sabun hırsızı kadın güvenlik kamerasına yakalandı

02.10.2021 11:15

Arnavutköy'de sabun hırsızı kadın güvenlik kamerasına yakalandı Yaşlı kadın mesken tuttuğu marketin önündeki bidon dolusu sabunları çalarken böyle görüntülendi Arnavutköy'deki yaşlı bir kadın, bir marketin önündeki deterjan ve sabunları çaldı.

Arnavutköy'de sabun hırsızı kadın güvenlik kamerasına yakalandı

Yaşlı kadın mesken tuttuğu marketin önündeki bidon dolusu sabunları çalarken böyle görüntülendi

İSTANBUL - Arnavutköy'deki yaşlı bir kadın, bir marketin önündeki deterjan ve sabunları çaldı. Hırsızın mesken tuttuğu market önündeki bidon dolusu sabunları çaldığı o anlar böyle görüntülendi.

Arnavutköy Merkez Mahallesi Selvili Sokak'taki bir marketin önünde dizili şekilde bulunan deterjanlar yaşlı kadın hırsızın hedefi oldu. Tezgaha yaklaşan kadın hırsız, orada bulunan bidon dolusu sabunu çaldı. 10 gün sonra yine aynı markete gelen hırsız, tezgahın üzerindeki sabunu alıp götürdü. Hırsızlık sırasında güvenlik kamerası da kayıttaydı. Görüntülerde hırsızın farklı günlerde dükkanın önüne yanaşarak sabun dolu bidonu alıp kayıplara karıştığı görüldü.

Sürekli kapı önündeki deterjanları aynı kişi tarafından çalınan market sahibi Şemsettin Çınar, "Burada 10 gün arayla iki defa hırsızlık yapıldı ilk yapıldığında önemsemedik maddi olarak önemli olmadığını düşündük ama dün yine aynı şey tekrarlanınca fırsat verdikçe daha büyük şeyler olabileceğini düşünüyorum. Şimdiye kadar bizim dükkanımızın önünde bulunan deterjanları çaldığını gördük. Yaş itibari ile 60 yaşın üzerinde görülüyor ve çok rahat bence de tecrübe sahibi birisi geldiğinde sağı solu kollayıp ortamın müsait olmasına dikkat ediyor bence gerçekten ihtiyaç sahibi ise seçeceği yol gerçekten bu değil" dedi.

Arnavutköy'de sabun hırsızı kadın güvenlik kamerasına yakalandı
Arnavutköy'de sabun hırsızı kadın güvenlik kamerasına yakalandı
Arnavutköy'de sabun hırsızı kadın güvenlik kamerasına yakalandı
Arnavutköy'de sabun hırsızı kadın güvenlik kamerasına yakalandı

Hırsızlık, Market, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Arnavutköy'de sabun hırsızı kadın güvenlik kamerasına yakalandı - Son Dakika


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