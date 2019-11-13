Son Dakika Haberleri: Arnavutköy'de sadaka kutusunu çalan hırsız kameralara yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Arnavutköy'de sadaka kutusunu çalan hırsız kameralara yakalandı - Son Dakika

Arnavutköy'de sadaka kutusunu çalan hırsız kameralara yakalandı

7 saat önce

Arnavutköy'de sadaka kutusunu çalan hırsız kameralara yakalandı Müşteri gibi girdi sadaka kutusunu çaldı Arnavutköy'de sadaka kutusu hırsızlığı kameradaİSTANBUL - İstanbul Arnavutköy'de bir elektronik mağazasına müşteri kılığında giren hırsız dükkan içerisinde bulunan sadaka kutusunu çaldı.

Arnavutköy'de sadaka kutusunu çalan hırsız kameralara yakalandı

Müşteri gibi girdi sadaka kutusunu çaldı

Arnavutköy'de sadaka kutusu hırsızlığı kamerada

İSTANBUL - İstanbul Arnavutköy'de bir elektronik mağazasına müşteri kılığında giren hırsız dükkan içerisinde bulunan sadaka kutusunu çaldı. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken hırsızın dükkandaki keşif hareketleri ve sadaka kutusunu çalma anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde bulunan bir elektronik mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre elektronik mağazasına müşteri kılığında gelen bir kişi dükkan içerisinde önce cep telefonu aksesuarlarını inceledi. Daha sonra dükkan sahibinin dükkanda olmadığını fark eden şüpheli, gözüne kestirdiği sadaka kutusunu saniyeler içerisinde çalarak kayıplara karıştı. Dükkan sahibinin dükkana geldiği zaman fark ettiği olay kamera kayıtları sayesinde ortaya çıktı.

Sadaka kutusunun çalınma anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde bir şüphelinin dükkan içerisinde bir süre dolaştıktan sonra el çabukluğuyla sadaka kutusunu çaldığı görülüyor.

Polis ekipleri dükkan ve çevresinde yaptıkları inceleme sonucunda sadaka kutusunu çalan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

(UK- ÖY-EG-

Arnavutköy'de sadaka kutusunu çalan hırsız kameralara yakalandı

Arnavutköy, İstanbul, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 10:38 Kaynak: İHA
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