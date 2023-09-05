Arnavutköy'de sağanak yağış nedeniyle servis aracı suyla dolarken çalışanlar mahsur kaldı - Son Dakika

Arnavutköy'de sağanak yağış nedeniyle servis aracı suyla dolarken çalışanlar mahsur kaldı

Son Güncelleme: 05.09.2023 22:09

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış Arnavutköy bölgesinde etkili olmaya devam ediyor. Yağış nedeniyle bir personel servis aracı suya gömüldü ve çalışanlar mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri yardıma yetişemedi.

Arnavutköy'de yağış nedeni ile servis aracına su doldu, çalışanlar mahsur kaldı

Yağışın etkili olduğu Arnavutköy'de çalışanlar servis aracında mahsur kaldılar

İSTANBUL - İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan yağış özellikle Arnavutköy bölgesinde etkili olmaya devam ediyor. Aralıklarla etkisini arttırarak devam eden yağış nedeni ile evlerine gitmeye çalışan personelin servis aracı suya gömüldü.

Arnavutköy'de etkili olan yağış nedeniyle bir personel servis aracı suya gömüldü. Basamaklara kadar su ile dolan servis aracı ilerleyemeyince önce itfaiye ekiplerine haber verildi ancak bölgede bazı evlere su bastığı gerekçesi ile yoğun çaba harcayan ekiplerde yardıma gelemedi. bu defa başka bir araç çağırılarak personel diğer araca aktarıldı. Arnavutköy'de kurulan bir pazarda ise yağış nedeni ile daha fazla dayanamayan çadır tezgahların üzerine devrildi.

Kaynak: İHA

İstanbul, İtfaiye, 3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Arnavutköy'de sağanak yağış nedeniyle servis aracı suyla dolarken çalışanlar mahsur kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arnavutköy'de sağanak yağış nedeniyle servis aracı suyla dolarken çalışanlar mahsur kaldı - Son Dakika
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