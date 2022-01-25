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Arnavutköy'de sağlık çalışanlarından büyük fedakarlık - Son Dakika

Arnavutköy'de sağlık çalışanlarından büyük fedakarlık

25.01.2022 17:13
Arnavutköy'de sağlık çalışanlarından büyük fedakarlık

Arnavutköy'de etkili olan kar yağışı nedeniyle yollar kapalı olunca, sağlık çalışanları durumu ağırlaşan yaşlı kadını tekerlekli sandalyede taşıyarak hastaneye yetiştirdi.

Arnavutköy'de etkili olan kar yağışı nedeniyle yollar kapalı olunca, sağlık çalışanları durumu ağırlaşan yaşlı kadını tekerlekli sandalyede taşıyarak hastaneye yetiştirdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'u esir alan kar yağışı nedeniyle yollar kapandı. Arnavutköy'de akşam saatlerinde hastaneye yaşlı bir kadını yetiştirmeye çalışan 112 ekibi kar engeline takıldı. Ambulans Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde kaldı. Sağlık çalışanları ise yolun kapalı olması nedeniyle kalan yolu yaya olarak devam etti. Hastanın durumunun ağırlaması üzerine tekerlekli sandalyeye alınan yaşlı kadın hastaneye taşındı. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına böyle yansıdı. - İSTANBUL

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İstanbul, 112, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Arnavutköy'de sağlık çalışanlarından büyük fedakarlık - Son Dakika


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