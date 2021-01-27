Arnavutköy'de sahil yolu sular altında kaldı - Son Dakika

Arnavutköy'de sahil yolu sular altında kaldı
27.01.2021 20:51
Arnavutköy Karaburun sahilinde şiddetli yağmur ve fırtına etkili oldu.
Arnavutköy Karaburun sahilinde şiddetli yağmur ve fırtına etkili oldu. Fırtına sonrası oluşan dev dalgalar kıyıyı döverken, taşan rögarlar nedeni ile sahil yolunun bir kısmı sular altında kaldı.
Arnavutköy Karaburun Mahallesi'nde etkili olan fırtına denizde büyük dalgaların oluşmasına neden oldu. Dev dalgalar Karaburun limanını ve kıyıyı dövdü. Şiddetli yağmur nedeni ile rögarlar taştı. Taşan rögarlar sahil caddesinin bir kısmını sular altında bıraktı. Yoldan geçen vatandaşlar ve araçlar ise caddeden geçerken zorlu anlar yaşadı.
(İHA)
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