Arnavutköy'de sahipsiz yaralı atlara kadınlar sahip çıkıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Arnavutköy'de sahipsiz yaralı atlara kadınlar sahip çıkıyor - Son Dakika

Arnavutköy'de sahipsiz yaralı atlara kadınlar sahip çıkıyor

13 dakika önce

Haber-Kamera Taylan ERGÜN İSTANBUL DHAArnavutköy'de bahar ve yaz aylarında çalıştırılan, kış aylarında ise sokağa terk edilen atların içler acısı hali yürekleri burktu.

Haber-Kamera Taylan ERGÜN İSTANBUL DHA

Arnavutköy'de bahar ve yaz aylarında çalıştırılan, kış aylarında ise sokağa terk edilen atların içler acısı hali yürekleri burktu. Ayaklarındaki yaralar, açlık ve soğuktan dolayı düştükleri yerden kalkamayan atların yardımına mahalledeki kadınlar koştu. Günlerdir ot ve su vererek hayatta tutmaya çalıştıkları yaralı atların içler acısı haline üzüldüklerini söyleyen yardımsever kadınlar, yetkililere ve hayvan severlere yardım çağrısında bulundu.

Bakımsızlık, açlık ve soğuk nedeniyle bitkin düşen atlar yardım bekliyor. Bahar ve yaz aylarında çeşitli işlerde çalıştırılan, kış aylarında ise adeta sokağa terk edilen atlar açlık ve soğuk tehdidi ile karşı karşıya. Arnavutköy Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki çimenlik alanda günlerdir düştüğü yerden kalkmaya çabalayan ancak başarılı olamayan atların yardımına mahalledeki kadınlar koştu. Açlık ve susuzluğun yanı sıra soğuk havanın da etkisiyle iyice bitkin düşen atlara ot ve su veren kadınlar, hayvan severlerin ve yetkililerin dikkatini çekmeye çalıştı.

Ayaklarındaki yaralar nedeniyle ayağa kalkamayan atlara günlerdir ot ve su taşıyarak atları hayatta tutmaya çalıştıklarını söyleyen mahalle sakini Selma Bostancı, 'Yaklaşık 3 aydır bu hayvanlar böyle başıboş bir şekilde dışarıdalar. Son 1 haftadır da bu boş arsanın içerisinde yatmış ayağa kalkamıyorlar. Kime yardım etmiyor. Biz elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz ama nereye kadar. 1 haftadır bu hayvanlar burada yatıyorlar. Soğuktan şiştiler. Ayrıca sokak köpekleri de gelip saldırarak ayaklarını iyice parçaladılar. Biz adeta nöbet tutuyoruz köpekler saldırmasınlar diye dedi.

Arnavutköy'de sahipsiz yaralı atlara kadınlar sahip çıkıyor

Arnavutköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 10:32 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Beşiktaşlı oyuncuların yedek kulübesindeki görüntüsü Erzurum maçına damga vurdu
Edis, asker arkadaşlarına koğuşta mini konser verdi Son Dakika: Wikipedia 2,5 yıl sonra erişime açıldı Son dakika: Hakkari'de eğitim kazası: 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Son Dakika Haberleri
10:44 RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Beyaz Masa çalışmalarını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
10:44 Sivas'ta diş hekimini darbeden sanığa 4 yıl 2 ay hapis cezası - Son Dakika
10:39 Pazarlar'da enerji nakil hatları çalışması - Son Dakika
10:37 Termal tesisler sömestr tatiline hazır - Son Dakika
10:37 Van polisinden Kızılay'a kan bağışı - Son Dakika
09:47 Soğuğu en iyi anlatan an! Fotoğraftaki otomobil, bir gölün üzerinde - Son Dakika
09:17 Diyanet'in çok konuşulan kararı sonrası Abdullah Amca'nın tabure zaferi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2020 10:46:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Arnavutköy'de sahipsiz yaralı atlara kadınlar sahip çıkıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]