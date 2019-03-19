Son Dakika Haberleri: Arnavutköy'de Sahnelenen "Çanakkale Vatan Sağolsun" İsimli Tiyatro Oyunu İzleyenlere Duygusal Anlar...

Arnavutköy'de Sahnelenen "Çanakkale Vatan Sağolsun" İsimli Tiyatro Oyunu İzleyenlere Duygusal Anlar...

10 dakika önce

Arnavutköy'de sahnelenen "Çanakkale Vatan Sağolsun" isimli tiyatro oyunu izleyenlere duygusal anlar yaşattıİSTANBUL - Arnavutköy Belediyesi Sanat Akademisi Tiyatro Kulübü Öğrencileri, Çanakkale Zaferi'in 104'üncü yıldönümü dolayısıyla, "Çanakkale Vatan Sağolsun" isimli tiyatro oyunu sergiledi.

Arnavutköy'de sahnelenen "Çanakkale Vatan Sağolsun" isimli tiyatro oyunu izleyenlere duygusal anlar yaşattı

İSTANBUL - Arnavutköy Belediyesi Sanat Akademisi Tiyatro Kulübü Öğrencileri, Çanakkale Zaferi'in 104'üncü yıldönümü dolayısıyla, "Çanakkale Vatan Sağolsun" isimli tiyatro oyunu sergiledi. Çok sayıda öğrenci ve vatandaşın izlediği oyunda duygusal anlar yaşandı.
Arnavutköy Belediyesi Sanat Akademisi Tiyatro Kulübü Öğrencileri tarafından, Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıldönümü dolayısıyla, "Çanakkale Vatan Sağolsun" isimli tiyatro gösterisi hazırlandı. Arnavutköy Belediyesi Nuri Pakdil Kültür ve Sanat Merkezi'inde öğrenciler tarafından sergilenen oyuna Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Öğrenciler tarafından Çanakkale Zaferi'nin canlandırıldığı oyunda izleyenler duygusal anlar yaşadı.
"Arnavutköylü gençlerimizin sahnelediği bir oyun"
Tiyatro oyununun çok duygulu olduğunu ifade eden Arnavutköy Belediye Başkan Yardımcısı Turgut Baran, "18 Mart Çanakkale Deniz Savaşlarının 104'üncü yıldönümü münasebeti ile hazırladığımız bir oyun. Tamamen senaryosu ve oyuncusu ile Arnavutköylü gençlerimizin, sanat akademisinde çalışan ve eğitim gören öğrencilerimizin yapmış olduğu bir çalışma. Bunun için gururluyuz, heyecanlıyız. Arnavutköy Belediye Başkanımız Ahmet Haşim Baltacı'nın da çok destek verdiği bir sanat akademisi. Hep birlikte izleyeceğiz inşallah" diye konuştu.
Oyuncu Volkan Ören ise, "Arnavutköy Belediyesi Tiyatro Topluluğu'nun bir oyunu var. İsmi, "Çanakkale Vatan Sağolsun" onu sahnelemek için buradayız. Okullardan arkadaşlarımız geldi. Birazdan sahnede olacağız. Çanakkale savaşından kesitleri sahneleyeceğiz" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 05:23 Kaynak: İHA

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