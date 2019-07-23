Son Dakika Haberleri: Arnavutköy'de sahte içki imalathanesine operasyon
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Arnavutköy'de sahte içki imalathanesine operasyon

2 saat önce

Arnavutköy'de düzenlenen operasyonda, sahte içki ürettikleri iddiasıyla gözaltına altına 2 zanlı tutuklandı.

Arnavutköy'de sahte içki imalathanesine operasyon, System.String[]
Arnavutköy'de düzenlenen operasyonda, sahte içki ürettikleri iddiasıyla gözaltına altına 2 zanlı tutuklandı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Arnavutköy'de sahte içki imal ettiği öne sürülen T.K ve B.T'yi takibe aldı.
Yapılan teknik ve fiziki çalışmaların ardından sahte içki imalathanesi olarak kullanılan adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüphelileri gözaltına aldı.
Söz konusu adreste yapılan aramada, satışa hazır hale getirilmiş ve üzerinde Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) sahte etiketleri bulunan çok sayıda sahte içki şişesi, sahte etiketler, 750 litrelik dolum ve damıtma tankı, çeşitli marka ve ebatlarda şişe kapağı ile alkol kokusunu önlemek için kullanıldığı belirtilen koku filtresi ele geçirildi.
Şüphelilerin koku filtresini, ürettikleri alkolün kokusunun çevreye yayılmasını engellemek için kullandığı belirlendi.

İşlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Arnavutköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 10:57 Kaynak: AA
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