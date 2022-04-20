Arnavutköy'de sanayiciler ve iş adamları iftarda buluştu - Son Dakika
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Arnavutköy'de sanayiciler ve iş adamları iftarda buluştu

20.04.2022 09:38
Arnavutköy'de sanayiciler ve iş adamları iftarda buluştu

Arnavutköy Belediyesi'nin düzenlediği iftar programında ilçede faaliyet gösteren sanayici ve iş adamları bir araya geldi.

Arnavutköy Belediyesi'nin düzenlediği iftar programında ilçede faaliyet gösteren sanayici ve iş adamları bir araya geldi.

Arnavutköy'de faaliyet gösteren sanayici iş adamları Arnavutköy Belediyesi Düğün Salonu'nda düzenlenen iftar programında bir araya geldi. İftar programına İstanbul Vali Yardımcısı Arnavutköy Kaymakam Vekili Dr. H. Nail Anlar, Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, siyasi partilerin ilçe temsilcileri, dernek ve vakıf temsilcileri katıldı. Program protokol konuşmalarının ardından açılan iftar ile son buldu.

"Ramazan paylaşma, ikram ve merhametin zirve yaptığı bir aydır"

Düzenlenen iftar programında konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, "Bu akşam birbirinden kıymetli iş adamlarımız ile maneviyatın yoğun olduğu bir iftar sofrasındayız. Ramazan paylaşma, ikram ve merhametin zirve yaptığı bir aydır. Arnavutköy'ümüzde bu gelenekler yıllardır devam ediyor. İş adamlarımız Arnavutköy'deki sanayicilerimiz sürekli hayır çalışmaları olduğunda bu faaliyetlerin destekçisi oluyorlar bizimle beraber hareket eden toplumun hayrına faaliyet gösteren siz değerli iş adamlarımızı yürekten kutluyorum" dedi.

Yine programda konuşan Sanayici İş Adamları Derneği Başkanı Yunus Gürdamur, "Değerli misafirlerimiz bizi yalnız bırakmadığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İstihdam ve ülke ekonomimize değer katarak sorumluluk alan meslektaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum. Sosyal çalışmalara katkı sağlayan derneğimiz Arnavutköy'de nakdi ve ani yardımlarda bulunmaktadır. Programımıza katılım sağlayan değerli protokole sonsuz teşekkür ediyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

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Arnavutköy Belediyesi, Ahmet Haşim Baltacı, İstanbul, İftar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Arnavutköy'de sanayiciler ve iş adamları iftarda buluştu - Son Dakika


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