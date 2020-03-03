Arnavutköy'de şarampole uçan otomobil ağaca çarparak durabildi - Son Dakika
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Arnavutköy'de şarampole uçan otomobil ağaca çarparak durabildi

6 saat önce

ARNAVUTKÖY'de bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak, yol kenarındaki tel örgüleri aşıp ağaca çarptı.

Arnavutköy'de şarampole uçan otomobil ağaca çarparak durabildi, System.String[]
ARNAVUTKÖY'de  bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak, yol kenarındaki tel örgüleri aşıp ağaca çarptı. Otomobilin ağaca takılarak durabildiği kazada 1 kişi yaralandı.

ŞERİDİN TRAFİĞE KAPALI OLMASI OLASI FACİAYI ÖNLEDİ

Kaza, Arnavutköy Fatih Caddesi'nde Pazar günü akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yanında eşi ve kızı olduğu halde 34 ZC 9909 plakalı otomobiliyle dolaşmaya çıkan Bedri Ant, bir anda rahatsızlandı. Ardından otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, yol çalışması nedeniyle trafiğe kapalı olan şeride geçip tel örgüleri aşarak şarampole uçtu. Otomobil, ağaca çarparak durabildi. Kazada babasının yanında oturan Kader Ant, yaralandı. Kazayı görenler yardıma koştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Kazayı yara almadan atlatan sürücü Bedri Ant, "Tansiyonum yükseldi, nasıl olduysa başım döndü. Önceden tansiyonum biraz yükseldi, ilacımı aldım, biraz dinleneyim de gideyim dedim ne olduğunu anlayamadım" dedi.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.


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Arnavutköy, Fatih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 10:18 Kaynak: DHA
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