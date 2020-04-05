ARNAVUTKÖY'DE SEMT PAZARINDA MASKE VE ELDİVEN DENETİMİ - Son Dakika

Taylan ERGÜN / İSTANBUL DHA

Arnavutköy'de semt pazarları giriş, çıkışlarında zabıta ekiplerince maske ve eldiven denetimleri yapıldı. Zabıta ekipleri, maskesiz olarak pazara gelenlere ücretsiz maske dağıttı.

Arnavutköy Belediyesi zabıta ekipleri, Arnavutköy'de pazar günleri kurulan semt pazarında koronavirüs salgını nedeniyle açıklanan tedbirlere yönelik olarak denetimlerde bulundu.

Pazar yerlerine maskesiz girişlere izin vermeyen ekipler, maskesiz gelenlere ücretsiz maske dağıttı. Ayrıca ekipler tarafından, dezenfektan ürünler de dağıtıldı.

Pazarcı esnafını da denetleyen ekipler, maskesiz ve eldivensiz çalışanları uyarırken, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların da pazar yerine girişine izin vermedi. Yapılan denetimi olumlu bulan vatandaşlar, tedbirlerin daha sıkı yapılması gerektiğini söylediler.

Görüntü Dökümü:

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-Zabıta ekiplerinin denetimleri

-Ekiplerin maske ve dezenfektan dağıtmaları

-Esnaf denetimleri

-Röportajlar.

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