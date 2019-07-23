ARNAVUTKÖY'DE SERVİS ARACI İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 4 YARALI

Taylan ERGÜN/ İstanbul DHA

Arnavutköy'de içinde fabrika işçilerinin bulunduğu servis aracı ile bir otomobil çarpıştı. Kaza sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, bugün 14.00'da Arnavutköy - Yassıören yolunun Dursunköy Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre trafik ışıklarının bulunduğu Dursunköy Kavşağı'nda Hadımköy yönüne dönmeye çalışan Erdem Bayrak yönetimindeki 34 BKG 814 plakalı otomobile, Mustafa Karakaya yönetimindeki 34 PM 1263 plakalı servis aracı çarptı. Çarpmanın etkisi ile yol kenarındaki tarlaya savrulan otomobildeki 2 kişi yaralanırken, servis aracındaki işçilerden de 2'si çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık ekipleri yaparken, yaralılar Beytullah Pehlivan, Erdem Bayrak, Savaş Yunkutay ve Hasan Aslan, çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken kaza sonrası Dursunköy Kavşağı'nda trafik bir süre durdu. Jandarma ve sağlık ekiplerinin çalışması sonucu trafik kontrollü biri şekilde açıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Yaralıların ambulansa taşınması

-Kaza yapan araçlar

-Ekiplerin çalışmaları

-Trafikten görüntüler



