Son Dakika Haberleri: Arnavutköy'de servis aracı ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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Arnavutköy'de servis aracı ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

1 saat önce

ARNAVUTKÖY'de içinde fabrika işçilerinin bulunduğu servis aracı ile bir otomobil çarpıştı.

Arnavutköy'de servis aracı ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı, System.String[]
ARNAVUTKÖY'de içinde fabrika işçilerinin bulunduğu servis aracı ile bir otomobil çarpıştı. Kaza sonucu 4 kişi yaralandı.
Kaza, bugün 14.00'da Arnavutköy - Yassıören yolunun Dursunköy Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre trafik ışıklarının bulunduğu Dursunköy Kavşağı'nda Hadımköy yönüne dönmeye çalışan Erdem Bayrak yönetimindeki 34 BKG 814 plakalı otomobile, Mustafa Karakaya yönetimindeki 34 PM 1263 plakalı servis aracı çarptı. Çarpmanın etkisi ile yol kenarındaki tarlaya savrulan otomobildeki 2 kişi yaralanırken, servis aracındaki işçilerden de 2'si çeşitli yerlerinden yaralandı.
Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık ekipleri yaparken, yaralılar Beytullah Pehlivan, Erdem Bayrak, Savaş Yunkutay ve Hasan Aslan, çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken kaza sonrası Dursunköy Kavşağı'nda trafik bir süre durdu. Jandarma ve sağlık ekiplerinin çalışması sonucu trafik kontrollü biri şekilde açıldı.


- İstanbul
Arnavutköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 09:41 Kaynak: DHA
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