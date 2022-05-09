Arnavutköy'de seyir halindeki kamyon binaya çarptı - Son Dakika
Üye Girişi

Arnavutköy'de seyir halindeki kamyon binaya çarptı

09.05.2022 19:43
Arnavutköy'de seyir halindeki kamyon binaya çarptı

İstanbul Arnavutköy'de seyir halindeki hafriyat kamyonu binaya çarptı.

İstanbul Arnavutköy'de seyir halindeki hafriyat kamyonu binaya çarptı.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Polat'ın kullandığı 34 FAF 424 plakalı hafriyat kamyonu, Haraççı- Hadımköy Yolu Caddesi'nde ilerlerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarındaki binaya çarptı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kamyon sürücüsünün yara almadan atlattığı kaza sonrası binanın dış cephesinde ve araçta hasar oluştu.

Kaza yapan araç, çalışmaların ardından olay yerinden kaldırıldı.

YORUMLAR
500
15 yaşındaki sürücü istinat duvarından uçtu, kazada 2 kişi yaralandı 15 yaşındaki sürücü istinat duvarından uçtu, kazada 2 kişi yaralandı Son dakika haberi... Skuter kazasında ölen Ezgi'nin ailesi güvenlik görüntülerinin araştırılmasını istiyor Son dakika haberi... Skuter kazasında ölen Ezgi'nin ailesi güvenlik görüntülerinin araştırılmasını istiyor

Ahmet Polat, İstanbul, Hadımköy, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arnavutköy'de seyir halindeki kamyon binaya çarptı - Son Dakika


Son Dakika
19:34 Moskova'nın tehditleri sonuç verdi! Karadeniz'de ABD öncülüğündeki 15 ülke tatbikat yaptı
19:29 61 yaşındaki emekli orman memuru 20 metrelik kuyunun dibinde ölü bulundu!
19:28 Taraftarın istediği oldu! Trabzonspor, kutlamalar için Demet Akalın ile anlaştı
19:25 Araç sahiplerini üzecek haber! Benzine tekrar zam geliyor, fiyat 21 lirayı geçecek
18:39 CHP'li Öztrak'tan İmamoğlu'nun Karadeniz gezisiyle ilgili açıklama: Ziyaretin 2 boyutu var
18:37 AK Partili belediye üyeleri yumruk yumruğa kavga etti!
17:56 İş insanı Mehmet Birgen, kendisinden 45 yaş küçük Ukrayna'nın tescilli güzeli ile dünya evine girdi
17:55 Başakşehir'den şaşırtan transfer! Kongolu futbolcuyu renklerine bağladılar
17:35 Erling Haaland'ın takımı netleşti! Yılda 30 milyon euro kazanacak
17:31 Haiti'de bir çete, 8'i Türk vatandaşı olmak üzere 17 kişiyi fidye için kaçırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2022 19:51:38. #1.11#
SON DAKİKA: Arnavutköy'de seyir halindeki kamyon binaya çarptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement