Arnavutköy'de seyir halinde olan kamyonet alev alev yandı

İSTANBUL - Arnavutköy'de seyir halinde olan bir kamyonet alev aldı. Motor kısmı tutuşan kamyonet kısa sürede alev topuna döndü. Kamyonetin yandığı o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Yangın, bugün saat 14.00 sıralarında Yavuz Selim Mahallesi Türkiye Caddesi üzerinde seyir halinde olan 35 E 5043 plakalı kamyonette çıktı. iddiaya göre, seyir halinde olan kamyonetin motor kısmında nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Çıkan yangın nedeni ile kamyonet kısa sürede alev topuna dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yanan kamyonet söndürüldü. Kamyonetin yandığı anlar ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi böyle görüntülendi.