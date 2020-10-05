Arnavutköy'de seyir halindeki otobüste yangın - Son Dakika

Arnavutköy'de seyir halindeki İETT otobüsünün motor kısmında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yolcular hızlı bir şekilde tahliye edilirken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Arnavutköy Memba Işıklar mevkiine seyir halinde olan İETT otobüsünün motor kısmında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Arnavutköy- Yenibosna hattında çalışan 34 TP 5334 plakalı İETT otobüsünün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Otobüsün motor kısmındaki yangını fark eden şoför, aracı emniyet şeridine çekerek hızlı bir şekilde yolcuları tahliye etti. Motor kısmını alevlerin sardığı otobüse ilk müdahaleyi o esnada oradan geçen vatandaşlar araçlarında bulunan yangın tüpleri ile yaptı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın çok büyümeden söndürüldü.

-İHA-