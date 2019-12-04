Son Dakika Haberleri: Arnavutköy'de seyir halindeki yolcu minibüsü yandı
Son Dakika Güncel Arnavutköy'de seyir halindeki yolcu minibüsü yandı - Son Dakika

Arnavutköy'de seyir halindeki yolcu minibüsü yandı

7 saat önce

Arnavutköy'de seyir halindeyken yanan yolcu minibüsü kullanılamaz hale geldi.

Arnavutköy'de seyir halindeki yolcu minibüsü yandı, System.String[]

Arnavutköy'de seyir halindeyken yanan yolcu minibüsü kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Topkapı-Arnavutköy hattında sefer yapan ve içerisinde yolcu bulunan 34 M 1209 plakalı minibüs, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.


Minibüs sürücüsü Yunus Emre Aslan, yangını fark edince aracı kenara park ederek yolcuları tahliye etti. Kısa sürede büyüyen yangın minibüsün tamamını sardı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.


Yangın sonucunda minibüs kullanılamaz hale geldi.

Bir görgü tanığı, çevredekilerle birlikte olaya yangın tüpüyle müdahale ettiklerini ve yolcuların dışarı çıkmasında yardımcı olduğunu anlattı.

Olay nedeniyle Arnavutköy istikametinde oluşan trafik yoğunluğu, minibüsün kaldırılmasıyla normale döndü.

Arnavutköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 11:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzmir'de suya gelen yüzde 15'lik zammın ardından minibüs ücretlerine de yüzde 17 zam yapıldı
Son dakika: Ordu Valiliği'nden Ceren Özdemir açıklaması: Katil zanlısı suçunu itiraf etti Öğretim görevlisi, yüksek okul binasından ölüme atladı Terör örgütü YPG, Rasulayn'da sivilleri hedef aldı: 1 ölü, 2 yaralı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 18:57:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Arnavutköy'de seyir halindeki yolcu minibüsü yandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]